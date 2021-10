W środowy wieczór na Old Trafford dojdzie do starcia, które w ogromnej mierze może zadecydować o końcowym kształcie tabeli grupy F. Manchester United podejmie liderującą Atalantę Bergamo.

Okazuje się, że "rywalizacja" rozpoczęła się blisko kilkanaście godzin przed pierwszym gwizdkiem. Miejscem pierwszej konfrontacji był hotel Radisson. To w nim nocowała ekipa z Włoch.





MU - Atalanta. Pięć nocnych alarmów w hotelu

Jak informuje w mediach społecznościowych żona Rusłana Malinowskiego, jednego z kluczowych graczy Atalanty, przybyszów z Bergamo regularnie budził w nocy alarm przeciwpożarowy. Wszyscy zrywali się na równe nogi aż pięciokrotnie.



Nie wiadomo, o której godzinie syrena zawyła po raz pierwszy. Cztery następne alarmy odnotowano o 04:51, 05:00, 05:36 i 06:11. Nikt nie wierzy, że było to dzieło przypadku.



"Mam nadzieję, że nasi fani będą wspierać naszych piłkarzy i być może to samo stanie się nagle w hotelu we Włoszech" - napisała na Instagramie Roksana Malinowska.

Początek meczu Manchester United - Atalanta Bergamo w środę o 21.00. Transmisja w Polsacie Sport Premium 2 i w aplikacji Ipla TV. Spotkanie poprowadzi polski arbiter Szymon Marciniak.





