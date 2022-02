Anglia ma najliczniejszą reprezentację w 1/8 finału bieżącej edycji Ligi Mistrzów - o trofeum walczą wciąż cztery drużyny z Wysp. Jedna z nich - Manchester City - ma już swój pierwszy mecz za sobą, druga, Liverpool F.C., w środę gra z Interem Mediolan.

Liga Mistrzów. Pep Guardiola: Liverpool F.C. to nasz najgroźniejszy rywal

Po starciu "The Citizens" z lizbońskim Sportingiem, które ekipa z Manchesteru wygrała aż 5-0, głos zabrał trener City Pep Guardiola. Menedżer był pytany przez dziennikarzy m.in. o to, który klub jest w stanie zagrozić "Obywatelom" w planach zdobycia mistrzostwa Anglii i zatriumfowania w LM. Katalończyk bez chwili zawahania stwierdził, że za najgroźniejszych oponentów uważa "The Reds".

"Liverpool to nasz największy rywal w ostatnich kilku sezonach. Są zawsze na miejscu" - powiedział Guardiola, cytowany m.in. przez goal.com

"Są jak wrzód na d... To fantastyczna drużyna w skali Europy" - dodał szkoleniowiec.



Liga Mistrzów. Liverpool F.C. i Manchester City faworytami dla Owena Hargreavesa

Na temat szans City i Liverpoolu w Champions League wypowiedział się również były piłkarz Owen Hargreaves, który swoją karierę kończył właśnie w szeregach MC.



"Te dwa kluby to faworyci, najsilniejsze zespoły w stawce" - stwierdził Hargreaves. Jak dodał, "koło nich znajduje się Bayern Monachium, potem Real Madryt i może PSG, ale u tych drużyn nie ma zachowanego odpowiedniego balansu" - skwitował.



Liga Mistrzów. Liverpool F.C. i Manchester City walczą o trofeum

Mimo wszystko nie można powiedzieć, by Liverpool i City szły łeb w łeb w Premier League. Zespół z Etihad Stadium jako lider tabeli ma już dziewięć punktów przewagi nad LFC i choć do końca rozgrywek zostało jeszcze sporo kolejek, to "zasypanie" tej różnicy nie będzie łatwe.



Oprócz MC i Liverpoolu w Lidze Mistrzów wciąż rywalizuje także londyńska Chelsea oraz Manchester United - oba te kluby zmierzą się w 1/8 finału LM z - odpowiednio - OSC Lille oraz Atletico Madryt.



