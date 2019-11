Paris Saint-Germain zapewniło sobie wyjście z grupy A Ligi Mistrzów. W czwartej kolejce fazy grupowej paryżanie pokonali Club Brugge 1-0, po trafieniu Mauro Icardiego.

W składzie PSG zabrakło Neymara. Jego koledzy poradzili sobie jednak bez niego, choć mieli trochę problemów.



Od początku wiele się działo. Już w piątej minucie, z rzutu wolnego, precyzyjnie strzelał Angel di Maria, ale świetną interwencją popisał się Simon Mignolet. W kolejnej akcji to piłkarze Club Brugge szybko wymienili piłkę i w dobrej sytuacji znalazł się David Okereke, ale uderzył niecelnie.

PSG jednak przeważało i w 22. minucie wyszło na prowadzenie. Po zagraniu Colina Dagby, z prawej strony, w piłkę nie trafił di Maria, ale zrobił to Mauro Icardi, który z bliskiej odległości zdobył bramkę.

Po zdobytej bramce paryżanie się cofnęli. Piłkarze Clubu Brugge korzystali z tego, że mieli więcej miejsca na rozegranie piłki i stwarzali kolejne sytuacje. W 28. minucie z daleka strzelał Emmanuel Dennis. Dobrze spisał się jednak Keylor Navas.

Paryżanie przetrwali napór rywali i jeszcze przed przerwą mogli podwyższyć prowadzenie. Angel di Maria uderzył jednak niecelnie.

Po przerwie Belgowie ruszyli do odrabiania strat. W 50. minucie, z daleka uderzał Dennis, ale Navas zdołał odbić piłkę. Okereke próbował jeszcze dobijać, ale ponownie górą był bramkarz. W odpowiedzi Dagba znalazł się w polu karnym i zagrał wzdłuż bramki. Nikt jednak nie przeciął piłki.

Club Brugge nie odpuszczał i walczył z wyżej notowanymi rywalami jak równy z równym. Kwadrans przed końcem w polu karnym znalazł się Mbaye Diagne. Był tyłem do bramki i próbował odwrócić się i oddać strzał. Nie zdążył tego zrobić, bo sfaulował go Thiago Silva i sędzia odgwizdał "jedenastkę". Podszedł do niej sam poszkodowany, ale wykonał ją fatalnie i piłkę złapał Navas.

Była to najlepsza sytuacja Belgów w tym meczu. Do końca próbowali jeszcze doprowadzić do remisu, ale nie potrafili wykorzystać żadnej sytuacji, bo obrona PSG miała się już na baczności. W efekcie trzy punkty trafiły na konto paryżan. Zgromadzili oni już 12 "oczek" i są pewni awansu. Club Brugge ma dwa punkty.

Paris Saint-Germain - Club Brugge 1-0

Bramki: 1-0 Icardi (22.)

