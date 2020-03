PSG walczy o odrobienie strat po porażce 1-2 w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Borussią Dortmund. W wyjściowym składzie BVB znalazł się Łukasz Piszczek.

Do kadry PSG na to spotkanie wraca Kylian Mbappe, który w ostatnich dniach miał problemy zdrowotne, ale zacznie na ławce. Zespół z Paryża i trener Thomas Tuchel nie mają innego wyjścia, jak tylko od pierwszej minuty ruszyć do odrabiania strat.

Coraz więcej wskazuje na to, że niemiecki szkoleniowiec dzisiejszego wieczoru rozstrzygnie swoją przyszłość. W przypadku bowiem braku awansu do ćwierćfinału dni Tuchela w klubie mają być policzone.

Polskich kibiców najbardziej cieszy, że w składzie dortmundczyków od pierwszej minuty znalazł się Łukasz Piszczek.

Liga Mistrzów: Wyniki, strzelcy, terminarz