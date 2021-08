Najbliżej wywalczenia awansu po serii pierwszych spotkań jest zespół Sheriffa Tyraspol, który u siebie pokonał aż 3-0 pogromcę Legii Warszawa, Dinamo Zagrzeb.



O awans do kolejny rundy walczy m.in. RB Salzburg, w którym występuje Kamil Piątkowski. Austriacki zespół przegrał jednak pierwsze spotkanie z Broendby Kopenhaga 1-2.



Niełatwo będzie miało także AC Monaco, którego bramkarzem jest Radosław Majecki. Zespół z Księstwa przegrał w pierwszym pojedynku u siebie 0-1 z Szachtarem Donieck.





Liga Mistrzów. Drużyny walczące o awans do fazy grupowej:

Ferencvaros (Węgry) - Young Boys Berno (Szwajcaria), wynik pierwszego meczu: 2-3, rewanż we wtorek (24 sierpnia),



Ludogorec (Bułgaria) - Malmoe FF (Szwecja), wynik pierwszego meczu: 0-2, rewanż we wtorek (24 sierpnia),



PSV Eindhoven (Holandia) - Benfica Lizbona (Portugalia), wynik pierwszego meczu: 1-2, rewanż we wtorek (24 sierpnia),



Broendby Kopenhaga (Dania) - RB Salzburg (Austria), wynik pierwszego meczu: 1-2, rewanż w środę (25 sierpnia),



Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - Sheriff Tyraspol (Mołdawia), wynik pierwszego meczu: 0-3, rewanż w środę (25 sierpnia),

Szachtar Donieck (Ukraina) - AS Monaco (Francja), wynik pierwszego meczu: 1-0, rewanż w środę (25 sierpnia).

Liga Mistrzów. Drużyny pewne gry w fazie grupowej:

Chelsea FC (Anglia),



Villarreal CF (Hiszpania),



Atletico Madryt (Hiszpania),



Real Madryt (Hiszpania),



FC Barcelona (Hiszpania),



Sevilla FC (Hiszpania),



Manchester City (Anglia),



Manchester United (Anglia),



Liverpool FC (Anglia),



Bayern Monachium (Niemcy),



RB Lipsk (Niemcy),



Borussia Dortmund (Niemcy),



VfL Wolfsburg (Niemcy),

Inter Mediolan (Włochy),



AC Milan (Włochy),



Atalanta Bergamo (Włochy),



Juventus Turyn (Włochy),



Lille OSC (Francja),



Paris Saint-Germain (Francja),



Sporting Lizbona (Portugalia),



FC Porto (Portugalia),



Zenit St. Petersburg (Rosja),



Club Brugge (Belgia),



Dynamo Kijów (Ukraina),



Ajax Amsterdam (Holandia),



Besiktas JK (Turcja).