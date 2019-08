Olympiakos Pireus, Dinamo Zagrzeb Damiana Kądziora i Crvena Zvezda Belgrad awansowały do fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wymienione trzy zespoły triumfowały w dwumeczach ostatniej fazy eliminacji. Do obsadzenia pozostały już tylko trzy wolne miejsca.

Najłatwiejsze zadania miał Olympiakos, który bronił aż czterobramkowego zwycięstwa nad FK Krasnodar z pierwszego meczu. Drużyna z Pireusu w drugim spotkaniu też udowodniła swoją wyższość, pokonując na wyjeździe rosyjski zespół 2-1. Pierwsi z gola cieszyli się gospodarze, ale odpowiedź Greków przyszła w mgnieniu oka, bo w ciągu zaledwie minuty. Po przerwie wynik meczu swoim drugim trafieniem ustalił Youseff El Arabi.

Zapas dwóch goli z Zagrzebia w rewanżu szybko przestał dawać duży komfort ekipie Dinama. Drużyna Damiana Kądziora, który znów znalazł się poza składem, w 11. minucie straciła gola w Trondheim. Od tej pory Rosenborg walczył, by przedłużyć swoje szanse na awans, ale Chorwaci w końcu zadali decydujący cios. Na dwadzieścia minut przed ostatnim gwizdkiem Amer Gojak doprowadził do remisu. Tym samym to zespół byłego trenera Lecha Poznań Nenada Bjelicy, dzięki golom strzelonym w Norwegii, świętował awans do europejskiej elity.

W trzecim dwumeczu pomiędzy Crveną Zvezdą Belgrad i Young Boys Berno rozstrzygnęły gole, strzelone na wyjeździe przez drużynę ze stolicy Serbii (w Szwajcarii był remis 2-2). W rewanżu też był remis, ale 1-1 i to zespół Crvenej Zvezdy ma miejsce w rozgrywkach grupowych LM. Gospodarze kończyli mecz w dziesiątkę, po tym jak wprowadzony w drugiej połowie Tomane obejrzał dwie żółte kartki i został wyrzucony z boiska w 96. minucie.

O awans do 32-zespołowej Champions League powalczy jeszcze sześć klubów, które w środę rozegrają trzy spotkania.

Wyniki:



Crvena Zvezda Belgrad - Young Boys Berno 1-1

FK Krasnodar - Olympiakos Pireus 1-2

Rosenborg Trondheim - Dinamo Zagrzeb 1-1

środa, 28 sierpnia

FC Brugge - LASK Linz (1-0)

APOEL Nikozja - Ajax Amsterdam (0-0)

Slavia Praga - CFR Cluj (1-0)