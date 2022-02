Format wszystkich rozgrywek: tak Ligi Mistrzów, jak Ligi Europy i Ligi Konferencji zostanie zmieniony. W trzech pucharach wystąpi po 36 zespołów. Zniknie klasyczna faza grupowa. Zespoły zostaną podzielone według rankingu na cztery poziomy. Każda drużyna zagra po dwa mecze z rywalem ze swojego poziomu, po trzy z poziomu drugiego i trzeciego oraz dwa z przeciwnikiem z poziomu czwartego. W sumie w pierwszej fazie każdy rozegra aż 10 spotkań: 5 u siebie i 5 na wyjeździe. Zawsze z innym rywalem. Teraz faza grupowa składa się z 6 meczów, przy czym każdy z każdym mierzy się po dwa razy.

Liga Mistrzów. Baraże o 1/8 finału

Osiem najlepszych zespołów w tabeli awansuje do 1/8 finału bezpośrednio, drużyny z miejsc 9-24 zagrają baraże. Przegrani w barażach Ligi Mistrzów będą grali w Lidze Europy. Potem rozgrywki będą toczyły się jak dotychczas systemem pucharowym. Być może do 2024 roku UEFA wprowadzi jeszcze jakieś modyfikacje w regulaminie rozgrywek.

Chodzi o to, by jak najwięcej drużyn grało w rozgrywkach europejskich i rozgrywały w nich więcej meczów, a co za tym idzie także więcej zarabiało. Kontrakt na lata 2024-2027 jest warty 15 mld euro. Czyli o 40 procent więcej niż teraz. Wzrost nastąpił głównie dzięki sprzedaży praw w USA - tam wartość praw do europejskich rozgrywek klubowych wzrosła trzykrotnie.