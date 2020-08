Odejście Niko Kovacza było punktem zwrotnym dla Bayernu Monachium. Chorwacki szkoleniowiec zachował klasę i osobiście pogratulował swojemu następcy, Hansiemu Flickowi, wygranej w finale Ligi Mistrzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Feta Bayernu Monachium na stadionie w Lizbonie. Wideo INTERIA.TV

Sukces Bayernu Kovacz w pewien sposób może przynajmniej częściowo zapisać na swoje konto. To on prowadził zespół podczas trzech pierwszych spotkań fazy grupowej, w tym w czasie efektownej wygranej 7-2 z Tottenhamem Hotspur.



Dobre wyniki w LM nie wystarczyły jednak, by Chorwat utrzymał się na stanowisku. Czarę goryczy przelała bolesna ligowa porażka z Eintrachtem Frankfurt i na początku listopada na stanowisku trenera zmienił go właśnie Flick.



I choć dla 55-letniego Niemca była to dopiero pierwsza praca w roli samodzielnego szkoleniowca, to Flick zamienił Bayern w maszynę do wygrywania meczów. Zespół pod jego wodzą wygrał 33 z 36 spotkań, w 2020 roku będąc niepokonaną drużyną.



W rozmowie ze Sportbuzzer.de Kovacz potwierdził, że po wygranym finale osobiście pogratulował Flickowi sukcesu.



- Wysłałem mu SMS-a: "Wykonałeś wielką robotę. Cieszę się Twoim sukcesem". Pogratulowałem też niektórym zawodnikom. Naprawdę na to zasłużyli - stwierdził Kovacz.



Chorwat obecnie jest trenerem grającego w lidze francuskiej AS Monaco. Dotychczas poprowadził zespół z Księstwa w jednym spotkaniu, zremisowanym 2-2 ze Stade Reims.

Zdjęcie Były trener Bayernu Monachium Niko Kovacz / AFP

Reklama

WG