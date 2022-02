22 wyjazdowe mecze bez porażki - tyle wynosi teraz najlepsza w historii Ligi Mistrzów passa wyjazdowych meczów bez porażki, którą w środowy wieczór wyśrubował Bayern Monachium. Robert Lewandowski i spółka zremisowali z FC Salzburg 1-1 po golu Kingsley'a Comana z 90. minuty.

Liga Mistrzów. Rekordowa passa Bayernu Monachium. Pomógł Robert Lewandowski

Ostatnie spotkanie w Champions League, po którym piłkarze Bayernu musieli wracać do Monachium na tarczy miało miejsce 27 września 2017 roku, gdy PSG wygrało z "Die Roten" na Parc des Princes 3-0. Od tamtej czasy ekipa z Bawarii wygrała 17 wyjazdowych potyczek, a 5 zremisowała.

Co ciekawe, PSG to także ostatnia ekipa, która pokonała Bayern w Lidze Mistrzów na Allianz Arenie. W kwietniu ubiegłego roku mistrzowie Niemiec bez Lewandowskiego w składzie przegrali z paryżanami 2-3 i choć w rewanżu wygrali 1-0, ostatecznie odpadli z rozgrywek.



Swoją rekordową passę Bayern będzie mógł przedłużyć w ćwierćfinale, jeśli tylko 8 marca w drugim starciu z RB Salzburg przypieczętuje awans, co powinno wcale nie musi być formalnością.