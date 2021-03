Liga Mistrzów. Nieuznany gol i powtórzony karny Haalanda

Do kuriozalnych scen doszło na początku drugiej połowy meczu Borussii Dortmund z Sevillą. Głównym bohaterem zamieszania był Erling Haaland. Najpierw sędzia nie uznał jego bramki, a potem Norweg dwa razy podchodził do rzutu karnego.

Borussia przystępowała do rewanżu po wygranej 3-2 na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Już w pierwszej połowie drugiego meczu do siatki trafił Haaland i BVB do przerwy prowadziła 1-0.

Nic nie zapowiadało jednak takich szalonych scen, jakie miały miejsce w Dortmundzie zaraz po przerwie. W 48. minucie norweski napastnik BVB po raz drugi pokonał Bono, ale chwilę później zainterweniował VAR. Co ciekawe nie chodziło o sytuację, w której Haaland trafił do siatki, a akcję sprzed kilkudziesięciu sekund, kiedy Jules Kounde pociągał w polu karnym Norwega. Po analizie wideo Cuneyt Cakir anulował gola na 2-0 i dał Borussii rzut karny...

Do piłki podszedł oczywiście Haaland, ale jego strzał i dobitka zostały sparowane przez Bono. Kilkadziesiąt sekund później VAR podjął jednak interwencję po raz kolejny. Tym razem chodziło o to, że bramkarz Sevilli opuścił linię bramkową przy "jedenastce" Norwega i karny musiał zostać powtórzony.

I tym razem na jedenastym metrze stanął napastnik ze Skandynawii, który w 54. minucie nareszcie się nie pomylił. Tym samym strzelił swojego 20. gola w Champions League.



Po tym, jak piłka wpadła do siatki podbiegł do Bono i zamanifestował swoją radość. Gracze Sevilli ruszyli ostro do Haalanda, ten został ukarany żółtą kartką i w tym momencie całe zamieszanie dobiegło końca!



