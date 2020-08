Niedzielna przegrana PSG z Bayernem Monachium rozemocjonowała kibiców francuskiej drużyny. Nie wszyscy potrafili pogodzić się z porażką ukochanego klubu, a na ulicach Paryża doszło nawet do zamieszek. Policja zatrzymała ponad 80 kibiców, którzy ze złości niszczyli to, co napotkali na swojej drodze.

Bayern Monachium udowodnił, że ten sezon należy do niego, wygrywając Ligę Mistrzów. Drużyna Roberta Lewandowskiego pokazała wyższość nad PSG. Zwycięstwo zapewnił im gol Kingsleya Comana w 59. minucie spotkania.

Nie wszyscy fani francuskiego klubu potrafili pogodzić się z porażką w finale. Jak poinformowała agencja AFP, policja zatrzymała 83 osoby, które tuż po końcowym gwizdku wyszły na ulicę, niszcząc ze złości wszystko, co znalazło się na ich drodze.

Zdjęcie Zamieszki w Paryżu po przegranej PSG w finale Ligi Mistrzów. / Baptiste Fernandez / Newspix

Kibice starli się z policją. Podpalono samochody oraz kosze na śmieci. Zdewastowano też sklepowe witryny. W stronę funkcjonariuszy poleciały zaś fajerwerki.

W okolice PSG przybyło nawet pięć tysięcy sympatyków drużyny, którzy pierwsze oznaki swojego niezadowolenia przejawiali jeszcze w trakcie trwania finału. Następnie fala frustracji wylała się w okolicach Pól Elizejskich.

Relacje z zamieszek obiegły media społecznościowe. Kibice w Paryżu w przeciwieństwie do niemieckich fanów futbolu, spotkanie oglądali tłumnie na specjalnie przygotowanych telebimach.

Zdjęcie Kibice kontra policja po przegranej PSG. / Baptiste Fernandez / Newspix

