Manchester City pokonał Borussię Dortmund 2-1 (1-0) w pierwszym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów. Niemiecki zespół był bliski wywiezienia remisu, lecz stracił drugą bramkę w 90. minucie gry. Media za naszą zachodnią granicą odczuwają więc oczywisty niedosyt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Manchester City - Borussia Dortmund 2-1. Wszystkie bramki. Wideo INTERIA.TV

Borussia przegrywała od 19. minuty po bramce De Bruyne. Wyrównał na sześć minut przed końcem regulaminowego czasu gry Reus, a wynik starcia ustalił Foden. Mimo porażki, drużyna z Dortmundu znajduje się w niezłej sytuacji przed rewanżem.

"Jedynym pytaniem przed meczem było to, dotyczące rozmiaru porażki" - komentują dziennikarze "Bilda", doceniając zaskakująco wręcz dobrą postawę BVB. Przytacza też wypowiedź Reusa, który nie krył po końcowym gwizdku swojego rozgoryczenia.



"Szok w ostatniej minucie" - piszą z kolei dziennikarze "Sport1". Porażkę zespołu z Niemiec oceniają jako "pechową", chwaląc przy tym jego ofensywny, atrakcyjny styl. Jak podkreślają, Borussia ma duże szanse, by w rewanżu rozstrzygnąć kwestię awansu na swoją korzyść.



Także i eksperci "Sky Sports" wierzą w awans zespołu do najlepszej czwórki. W ich komentarzu nie brakuje pochwał, głównie pod adresem krytykowanego w ostatnim czasie Reusa.



TC