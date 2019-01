Nie będzie operacji, ale Neymar musi spędzić poza boiskiem 10 tygodni – takie są oficjalne informacje, które przekazał Paris Saint-Germain. To oznacza, że Brazylijczyk nie wystąpi w żadnym z dwóch meczów przeciwko Manchesterowi United w 18/finału Ligi Mistrzów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piątek strzela pierwsze gole dla Milanu. Oto reakcja kibiców! Wideo INTERIA.TV

Neymar doznał urazu w meczu pucharowym ze Strasbourgiem (2-0), przed tygodniem. A tak naprawdę odnowiła mu się kontuzja sprzed roku. Miał wtedy problem z kością śródstopia u prawej nogi, przeszedł operację w Brazylii i od początku marca nie wystąpił już na ligowych boiskach do końca sezonu, opuszczając m.in. bardzo ważne spotkanie rewanżowe z Realem Madryt.

Reklama

Tym razem fatalne informacje dla PSG są nieco wcześniej, ale znowu w kluczowym momencie - gdy drużyna przygotowuje się do dwumeczu z Manchesterem United.

Jak pisaliśmy wcześniej, nie było w ostatnich dniach zgody między przedstawicielami paryskiego klubu a sztabem medycznym brazylijskiej reprezentacji co do sposobu leczenia Neymara. Ostatecznie, jak czytamy w komunikacie, doszło do porozumienia, zawodnikowi przedstawiono na razie leczenie, które nie wymaga interwencji chirurgicznej, do czego Brazylijczyk się przychylił.

W praktyce oznacza to również, że jego powrót na boisko nastąpi najpewniej w kwietniu, jeśli nie będzie dodatkowych komplikacji.

W postawieniu tej diagnozy uczestniczyli, jak informuje klub, "eksperci światowej sławy".

RP

Zdjęcie Neymar musi pauzować przez dziesięć tygodni / AFP