Wszystko jasne. Mohamed Salah nie zagra w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów z Barceloną. Złą informację dla fanów "The Reds" potwierdził trener Juergen Klopp.

Salah doznał urazu w sobotnim spotkaniu Premier League z Newcastle United. Snajper "The Reds" ucierpiał w starciu z bramkarzem rywali Martinem Dubravką. Egipcjanin z wstrząśnieniem mózgu opuścił boisko na noszach.



Fani Liverpoolu czekali z niecierpliwością na informacje o stanie zdrowia najlepszego strzelca. Niestety, Salah nie wystąpi przeciwko Barcelonie. We wtorek na Anfield Road podopieczni Juergena Kloppa będą próbowali odrobić straty z pierwszego spotkania. Będzie o to niezwykle trudno, bo "The Reds" przegrali z Barceloną 0-3. Bez swojego asa zadanie wydaje się niemożliwe do wykonania.

"Nie jest w stanie zagrać. Czuje się dobrze, ale niewystarczająco z medycznego punktu widzenia. Jest zdesperowany, ale nie możemy tego zrobić" - powiedział Klopp na poniedziałkowej konferencji prasowej.



Trener Liverpoolu nie będzie mógł także skorzystać z usług Roberto Firmino, który ma kontuzję pachwiny.



Nie wiadomo, jak długo potrwa absencja Salaha, a Liverpool jest w kluczowym momencie sezonu. "The Reds" w dalszym ciągu mają szansę na mistrzostwo Anglii. O tytuł toczą walkę z Manchesterem City.