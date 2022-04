Liga Mistrzów. Mocna kara? Na wyrzuceniu Rosji najlepiej może wyjść Ukraina

Zawieszenie Rosji przez FIFA i UEFA trwa od 28 lutego. W trwającym sezonie europejskich rozgrywek dotknęło ono reprezentacji Rosji (która nie mogła zagrać półfinału baraży o mundial z Polską) oraz Spartaka Moskwa, niedopuszczonego do 1/8 finału Ligi Europy z RB Lipsk. Co jeśli wykluczenie Rosji przez UEFA będzie trwało i obejmie również sezon 2022/2023 w europejskich pucharach, z Ligą Mistrzów na czele?

Reklama

Liga Mistrzów bez klubów z Rosji? Klubowy ranking UEFA

Liga Mistrzów w sezonie 2022/2023, tak jak w trwających rozgrywkach (a w sumie od jesieni 1999) będzie miała 32 uczestników. Reforma Champions League, wraz z poszerzeniem do 36 zespołów, nastąpi dopiero w 2024 roku.

Zasady kwalifikacji do Ligi Mistrzów opierają się na klubowym rankingu UEFA - najsilniejsze federacje mają od razu w fazie grupowej cztery kluby (Hiszpania, Anglia, Włochy, Niemcy), kolejne - trzy (dwa zespoły bezpośrednio i trzeci w eliminacjach), dwie, jedną itd., z wariantami awansu bezpośredniego oraz dołączeniem do eliminacji w dalszych rundach.

Co działo się w ostatniej kolejce naszej Ekstraklasy - sprawdź w naszym programie wideo!

Rosja w klubowym rankingu UEFA zajmuje ósme miejsce - m.in. przed Belgią, Austrią, Szkocją i Ukrainą (Polska jest na 30. miejscu). Podtrzymanie wykluczenia rosyjskich klubów z europejskich pucharów miałoby wpływ przede wszystkim właśnie na kluby z krajów znajdujących się za Rosją w rankingu krajowym.

Top 15 klubowego rankingu UEFA

Hiszpania Anglia Włochy Niemcy Francja Portugalia Holandia Rosja Belgia Austria Szkocja Ukraina Turcja Dania Cypr

Liga Mistrzów bez klubów z Rosji to łatwiejsza droga dla innych

Choć sezon 2021/2022 jeszcze trwa, już znamy część uczestników Ligi Mistrzów 2022/2023. Są to zespoły z najlepszych lig, które już zapewniły sobie miejsce premiowane grą w Champions League oraz nowy-stary mistrz Austrii:

Manchester City i Liverpool ,

, Real Madryt ,

, AC Milan i Inter ,

, Bayern Monachium i Borussia Dortmund ,

, PSG ,

, FC Porto ,

, RB Salzburg.

Kto jeszcze zagra w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie bez konieczności gry w eliminacjach? Według zasad i rankingu, będą to jeszcze po dwa kluby z Anglii, Niemiec i Włoch, trzy z Hiszpanii, wicemistrzowie Francji (dużą szansę ma Olympique Marsylia Arkadiusza Milika) i Portugalii oraz mistrzowie Holandii i Belgii.

Dzięki wykluczeniu Rosji, w eliminacjach nie będzie musiał grać mistrz Szkocji (prawdopodobnie Celtic), oraz - uwaga - mistrz Ukrainy. W przypadku reprezentanta Ukrainy jest jednak jeszcze jeden warunek: w tym sezonie LM nie może triumfować Villarreal (o ile nie skończy ligi hiszpańskiej w top 4). Na tej samej zasadzie beneficjentem wykluczenia Rosji będzie zespół z 3. miejsca na koniec sezonu ligi francuskiej. Z kolei w dalszej rundzie grę w eliminacjach Ligi Mistrzów powinni zacząć mistrzowie Danii, Serbii i Grecji.

To jednak nie koniec potencjalnych korzyści dla klubów z Ukrainy. Jeśli Ligę Europy wygra RB Lipsk, to - przy jednoczesnym zawieszeniu Rosji - dojdzie do dalszych przesunięć. Wówczas wicemistrz Ukrainy zaczynałby grę w eliminacjach Ligi Mistrzów nie od drugiej, a od trzeciej rundy.

Liga Mistrzów. Co z klubami z Ukrainy?

W obliczu wojny, temat gry ukraińskich klubów w europejskich pucharach, w tym w Lidze Mistrzów, to wielka niewiadoma. Dynamo Kijów i Szachtar Donieck rozgrywają w Europie, w tym w Polsce, mecze towarzyskie, z których dochód jest przeznaczony na obronę przed rosyjską agresją i wsparcie jej ofiar. W momencie wybuchu wojny, liga ukraińska została zawieszona, a jej liderem po 18 kolejkach (na 30) był Szachtar, który o dwa punkty wyprzedzał Dynamo.

Liverpool - Villarreal. Transmisja

Półfinał Liverpool - Villarreal o godz. 21, transmisja tv w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.

Relacja na żywo w Interii.

Skróty wszystkich meczów Ligi Mistrzów na Sport.Interia.pl.