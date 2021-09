To pierwszy w dziejach awans do Ligi Mistrzów zespołu z Mołdawii, chociaż w wypadku Sheriffa Tyraspol trudno mówić, że reprezentuje ten kraj. Zespół pochodzi ze zbuntowanego Naddniestrza, oparty jest na płynących przez tę przedziwną i samozwańcza republikę pieniądzach. Dzięki nim w Tyraspolu powstało imperium Sheriffa, które infrastrukturą wcale nie ustępuje boiskom piłkarskim wielkich klubów zachodnich.



I na swoim terenie Sheriff Tyraspol wygrał pierwszy mecz Ligi Mistrzów z Szachtarem Donieck 2-0, przez co prowadzi w tabeli swej grupy. Teraz zagra z Realem Madryt na jego terenie. Wygląda to na starcie kopciuszka z gigantem, ale wielu specjalistów przestrzega i Real, i inne kluby przed sporymi możliwościami Sheriffa, z którym nie tak dawno o Ligę Mistrzów miała walczyć warszawska Legia.



Real Madryt rozpoczął rozgrywki Ligi Mistrzów od dobrego meczu z Interem Mediolan, który wygrał na wyjeździe 1-0. To oznacza, że teraz Inter w trudnej sytuacji jedzie na mecz z Szachtarem Donieck. Jeśli z nim przegra, będzie miał problemy już na starcie.

Wtorek w Lidze Mistrzów. Kto z kim gra?

Wtorkowa kolejka Ligi Mistrzów obfituje w wiele szlagierów, przez co kibice znów będą mieli problem, na oglądanie którego meczu się zdecydować. Najbardziej hitowo zapowiada się starcie dwóch kandydatów do wygrania całych rozgrywek: Paris St. Germain i Manchesteru City. Zwłaszcza, że do szeregów paryskiej drużyny ma już wrócić Lionel Messi. Nie widzieliśmy go w weekendowym starciu PSG z SC Montpellier.



Rozkład meczów Ligi Mistrzów. Kto z kim?

godz. 18.45 Szachtar Donieck - Inter Mediolan (Polsat Sport Premium 1)



godz. 18.45 Ajax Amsterdam - Besiktas Stambuł (Polsat Sport Premium 2)



godz. 21 Paris St. Germain - Manchester City (Polsat Sport Premium 1)



godz. 21 AC Milan - Atletico Madryt (Polsat Sport Premium 2)



godz. 21 FC Porto - Liverpool FC (Polsat Sport Premium 3)



godz. 21 Borussia Dortmund - Sporting Lizbona (Polsat Sport Premium 4)



godz. 21 Real Madryt - Sheriff Tyraspol (Polsat Sport Premium 5)



godz. 21 RB Lipsk - Club Brugge (Polsat Sport Premium 6)