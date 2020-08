Mistrz Słowacji Slovan Bratysława jest zagrożony walkowerem w meczu pierwszej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów z Klaksvikar Itrottarfelag (KI) z Wysp Owczych. Mecz został przełożony ze środy na piątek z powodu wykrycia koronawirusa u członka słowackiej ekipy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Olympique Lyon - Bayern Monachium 0-3 - bramki. Wideo INTERIA.TV

W tej sytuacji całą ekipę Slovana skierowano na kwarantannę. Według przepisu UEFA drużyna, która nie może rozegrać meczu z powodu koronawirusa, przegrywa go walkowerem 0:3. Przepisy Komitetu Epidemiologicznego Wysp Owczych wymagają z kolei, że w przypadku nawet jednego pozytywnego testu cała drużyna kierowana jest na 14-dniową kwarantannę.

Reklama

Jak poinformowała islandzka telewizja RUV, w drużynie słowackiej zarażenie wykryto u fizjoterapeuty. Według farerskiego portalu In.fo działacze KI do ostatnich godzin w środę naciskali UEFA tłumacząc, że mecz w żadnym wypadku nie może zostać rozegrany.

"Na to liczył KI, dla którego byłoby to pierwsze, historyczne przejście do następnej rundy LM w historii futbolu Wysp Owczych. UEFA jednak zdecydowała przełożyć mecz na piątek, aby zdążyła dolecieć z Bratysławy drużyna rezerwowa" - skomentował islandzki dziennik "Visir".