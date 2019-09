Kluby, które wezmą udział w rozgrywkach Ligi Mistrzów w rozpoczynającym się we wtorek sezonie 2019/20, otrzymają łącznie ok. dwóch miliardów euro. Środki z innej puli trafią na konto drużyn wyeliminowanych w kwalifikacjach.

Podobnie jak w ubiegłym sezonie, za sam awans do fazy grupowej Champions League każdy z 32 klubów otrzyma po 15,25 mln euro. Zespół, który wygra wszystkie sześć spotkań w tej rundzie, wzbogaci się co najmniej o 16,2 mln euro (każde zwycięstwo wyceniono na 2,7 mln, remis - na 900 tys.; ponadto środki, które pozostaną na koncie UEFA po remisach, zasilą pulę za wygrane).

Premia za awans do 1/8 finału wynosi 9,5 mln, za ćwierćfinał - 10,5 mln, a półfinał - 12 mln. Przegrany w finale otrzyma 15, a zwycięzca - 19 milionów euro.

W puli ze sprzedaży praw marketingowych i telewizyjnych do podziału jest 292 mln euro. Utrzymano ponadto kwotę 585,05 mln, która zostanie rozdysponowana między kluby w zależności od ich pozycji w rankingu, uwzględniającym występy w ostatnich 10 latach (to nie to samo co ranking klubów UEFA). Najniżej sklasyfikowany uczestnik otrzyma 1,108 mln euro, 31. w tym zestawieniu - 2,216 mln, kolejny - 3,324 mln itd. aż do zajmowanego przez Real Madryt pierwszego miejsca - 35,456 mln euro.

W rozpoczynającej się we wtorek edycji LM nie ma polskich klubów. Finał zaplanowano na 30 maja 2020 w Stambule.

Nagrody finansowe UEFA za udział w Lidze Mistrzów w sezonie 2019/20:

faza grupowa - 15,25 mln

każde zwycięstwo - 2,7 mln

każdy remis - 900 tys.

1/8 finału - 9,5 mln

1/4 finału - 10,5 mln

1/2 finału - 12 mln

przegrany w finale - 15 mln

zwycięzca finału - 19 mln

prawa marketingowe i telewizyjne (do podziału) - 292 mln ranking klubów za ostatnie 10 lat (do podziału) - 585,05 mln

