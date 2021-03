Liverpool FC pokonał RB Lipsk 2-0 w rewanżowym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów i awansował do najlepszej ósemki. Media na Wyspach doceniają sukces zespołu i podkreślają, że był on w stu procentach zasłużony.

"The Reds" kontrolowali przebieg wydarzeń na murawie i poza nielicznymi fragmentami prowadzili grę. Na bramki kazali jednak poczekać swoim fanom do drugiej połowy. W 71. minucie trafił Salah, zaś niespełna 180 sekund później - Mane.

Media pod wrażeniem

Dziennikarze "BBC" podkreślili, że w przeciwieństwie do zmagań na krajowym podwórku, gdzie mistrzostwo jest już poza zasięgiem, triumf w Lidze Mistrzów wydaje się realny. "Zagrali bardzo pewni swoich umiejętności" - zauważyli.



"The Sun" zauważył z kolei brutalną skuteczność Liverpoolu w drugiej połowie - oba celne strzały drużyny zakończyły się bramkami. Gazeta cytuje też Petera Croucha, który był pod wielkim wrażeniem gry defensywnej anglików. "Wracają do formy!" - komentuje "Daily Mail", również zachwycony sukcesem "The Reds".



