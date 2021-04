Kolejne poważne osłabienie Bayernu Monachium. Z pierwszych informacji wynika, że Niklas Suele, podobnie jak Robert Lewandowski, nie wystąpi w rewanżowym meczu PSG - Bayern Monachium. Nie wiadomo jeszcze, co z Leonem Goretzką.

Suele oraz Goretzka nabawili się urazów mięśniowych w trakcie pierwszego spotkania z PSG. Obaj musieli zostać zmienieni już przed przerwą.



"RMC Sport" oraz "Bild" zgodnie podają, że występ Suelego w rewanżu jest właściwie wykluczony. Środkowy obrońca ma pauzować od dwóch do trzech tygodni. Szanse na występ Goretzki też nie są zbyt duże.



Bayern osłabiony przed rewanżem

To koszmarna wiadomość dla Bawarczyków, którzy przystąpią do rewanżu mocno osłabieni. Robert Lewandowski sam przyznał, że jego powrót na PSG graniczyłby z cudem. Do tego koronawirusem zakażony jest Serge Gnabry, a kontuzję od dłuższego czasu leczy Douglas Costa.



W pierwszym spotkaniu Bayern przegrał 2-3 i to na własnym boisku. Taki wynik oznacza, że na wyjeździe Bawarczycy muszą szukać zwycięstwa i to aż dwoma bramkami.



Rewanż zaplanowany jest na wtorek 13 kwietnia. Transmisja w Polsat Sport Premium, relacja na żywo w Interii.

Zdjęcie Niklas Suele miał ogromne problemy z Kylianem Mbappe / LUKAS BARTH-TUTTAS / PAP/EPA

