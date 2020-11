Liga Mistrzów. Mecz Liverpoolu z FC Midtjylland odbędzie się w Dortmundzie

Mecz piłkarskiej Ligi Mistrzów między Liverpoolem a FC Midtjylland odbędzie się 9 grudnia w Dortmundzie - poinformowała UEFA. Powodem przeniesienia spotkania z Danii są restrykcje związane z pandemią koronawirusa.

Po powrocie z Anglii cała drużyna musiałaby poddać się 14-dniowej kwarantannie. Takie przepisy obowiązują bowiem w Danii i dotyczą wszystkich wracających z Wysp Brytyjskich.

Stadion w Dortmundzie, gdzie na co dzień gra Borussia, jest bardzo dobrze znany trenerowi Liverpoolu Juergenowi Kloppowi. Niemiecki szkoleniowiec pracował z BVB siedem lat (2008-15) i to właśnie on wnioskował o przełożenie spotkania na Signal Iduna Park.

Miasto zgodziło się na prośbę. Spotkanie odbędzie się bez udziału publiczności.

