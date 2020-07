Wielkimi krokami zbliżają się decydujące mecze w Lidze Mistrzów. Już 8 sierpnia FC Barcelona ma podejmować na Camp Nou SSC Napoli w rewanżowym meczu 1/8 finału. Okazuje się jednak, że ze względu na pandemię koronawirusa mecz może zostać rozegrany na innym obiekcie, najprawdopodobniej na Estadio da Luz w Lizbonie.

Na niecały miesiąc przed zaplanowanym spotkaniem Katalonia boryka się z drugą falą zachorowań na COVID-19. Liczba osób zakażonych koronawirusem gwałtownie wzrosła, dlatego miejscowe władze zdecydowały się na ponowne zaostrzenie wprowadzonych obostrzeń.



Według doniesień "Il Mattino", zaistniała sytuacja wywołuje spore rozterki w ekipie Napoli, której barw bronią Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik. Neapolitańczycy nie chcą narażać zdrowia, udając się w podróż do Barcelony i optują za rozegraniem meczu na neutralnym terenie.



"La Repubblica" informuje, że takie rozwiązanie rzeczywiście jest możliwe i jeśli przebieg pandemii w Katalonii nie ulegnie złagodzeniu, UEFA najprawdopodobniej zdecyduje się na przeniesienie starcia "Barcy" z Napoli do Lizbony, na obiekt Estadio da Luz. To właśnie tam w dniach 12-23 sierpnia odbędzie się "miniturniej", który wyłoni tegorocznego triumfatora Ligi Mistrzów.