Wiele wskazuje na to, że ostatecznie nie dojdzie do przeniesienia meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico Madryt a Chelsea FC na stadion Legii w Warszawie. Antonio Ruiz z "Cadena COPE" poinformował, iż faworytem do roli gospodarza jest Bukareszt.

Informację o możliwym przeniesieniu starcia do naszego kraju pojawiły się w poniedziałek, wczesnym popołudniem. Dwa niezależne źródła wskazały Warszawę jako miejsce potencjalnego starcia. Po kilku godzinach emocje zdusił jednak Ruiz.

Według jego informacji największe szanse na organizację spotkania ma Bukareszt, a w dalszej kolejności - Udine i Werona. Warszawa w jego doniesieniach nie pojawia się wcale.



Atletico nie może rozegrać meczu na swoim obiekcie ze względu na ograniczenia w podróżowaniu pomiędzy Wielką Brytanią a Hiszpanią. Spowodowane są one pandemią koronawirusa.

TC