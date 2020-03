Włoscy lekarze postawili tezę, wedle której do dramatycznego wskaźnika śmiertelności w Bergamo w ogromnej mierze przyczynił się mecz Ligi Mistrzów pomiędzy Atalantą i Valencią. Spotkanie odbyło się 19 lutego z udziałem publiczności.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. US Lecce - Atalanta Bergamo 2-7 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Liczba ofiar pandemii koronawirusa zbliża się we Włoszech do 3,5 tysiąca. To oznacza, że zanotowano tu więcej zgonów niż w Chinach, gdzie zachorowań było znacznie więcej. Italia stanowi w Europie epicentrum kryzysu sanitarnego. A samo Bergamo stało się synonimem zagłady.

Reklama

Światem wstrząsnęło nagranie na którym konwój wojskowych ciężarówek wywozi trumny z ciałami do innych miast. Miejscowe krematorium, mimo że pracuje 24 godziny na dobę, nie jest w stanie przyjąć wszystkich zwłok. Czas oczekiwania na kremację wynosi już ponad tydzień.

W Bergamo życie traci kilkadziesiąt osób dziennie. W sumie zmarło ponad pół tysiąca zakażonych. Pochówek na miejscowym cmentarzu odbywa się co 30 minut.

Skąd tak dramatyczna sytuacja akurat w tym mieście? Włoski immunolog Francesco Le Foche na lamach "Corriere dello Sport" wysuwa teorię, że w znacznym stopniu przyczynił się do tego mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów rozegrany 19 lutego. Atalanta pokonała Valencię 4-1. Spotkanie odbyło się wprawdzie w Mediolanie na San Siro (z powodu remontu obiektu gospodarzy), ale z nieodległego Bergamo przybyło tam blisko 40 tysięcy kibiców.

Nagromadzenie tak wielu ludzi w jednym miejscu miało zadziałać jak bomba biologiczna z opóźnionym zapłonem. Śmiertelne żniwo zbierane jest właśnie teraz, po miesiącu od tamtej potyczki. - Tamten mecz z udziałem publiczności to było szaleństwo - kwituje Le Foche.

W rewanżu Atalanta pokonała Valencię 4-3 i oczekuje na ćwierćfinałowy dwumecz. Jego termin pozostaje nieznany.

UKi

Zdjęcie Liczba zakażonych koronawirusem we Włoszech najprawdopodobniej będzie nadal rosnąć / AFP