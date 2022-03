Atencja z jaką Guardiola przyjął medal po przegranym finale Champions League z Chelsea była symboliczna. Schodząc z podium ucałował go, co poruszyło miliony fanów. Pokonany trener Manchesteru City docenił wysiłek własny i zespołu, który dotarł aż do finału najważniejszych rozgrywek. Wrócił do niego po dekadzie. Odebrał w tym czasie surową lekcję pokory.

Liga Mistrzów. MC - Sporting. Guardiola i niemiecka wersja tiki-taki

27 maja 2009 roku miał zaledwie 38-lat, był trenerskim debiutantem. W finale Ligi Mistrzów w Rzymie zmierzył się z największą legendą w swoim fachu Alexem Fergusonem. Barcelona pokonała Manchester United 2-0 w pierwszym wielkim pojedynku Leo Messiego z Cristiano Ronaldo. Dwa lata później oba kluby dotarły do finału na Wembley i znów Katalończycy byli górą. Po zaledwie trzech sezonach na ławce trenerskiej Pep miał dwa triumfy w Champions League. Jako czterdziestolatek. Mogło mu się od tego przewrócić w głowie. Stworzył zespół ocierający się o perfekcję.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sporting Lizbona - Manchester City. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

W Barcelonie powstał kandydat na drużynę wszech czasów. Kiedy w 2012 roku Guardiola brał urlop, a rok później przenosił się do Bayernu Monachium, Juergen Klopp ironizował, że powinien zabrać ze sobą Messiego, Xaviego i Iniestę. Posada w Bawarii miała być wielkim egzaminem dla Katalończyka. Czy potrafi stworzyć niemiecką wersję tiki-taki przenosząc taktyczne wzorce w inną rzeczywistość?

Guardiola objął drużynę Bayernu po Juppie Heynckesie, który zdobył z nią potrójną koronę w 2013 roku. Jeśli chodzi o wyniki nie mógł więc nic poprawić. I nie poprawił. Trzy razy Bawarczycy z Pepem na ławce odbijali się w półfinale Champions League od dominujących wtedy klubów z Hiszpanii.

Bayern Guardioli grał jednak futbol zapierający dech w piersiach. Robert Lewandowski i inni zawodnicy do dziś wspominają pracę z Katalończykiem jako przygodę życia. Niedawno David Alaba stwierdził, że Pep potrafił dostrzec w zawodnikach talenty, o których oni sami nie mieli pojęcia. Najbardziej jaskrawy był przypadek bocznego obrońcy Philippa Lahma. Pod koniec kariery Katalończyk przekwalifikował Niemca na środkowego pomocnika.

Wszystkie skróty Ligi Mistrzów online w Interia Sport - ZOBACZ!

Guardiola jest bezkompromisowy w swojej wizji futbolu. W trzech największych liga europejskich, w których pracował, posiadanie piłki stawiał na piedestał. "Take the ball pass the ball" - to tytuł filmu dokumentalnego nakręconego o Katalończyku w Anglii. Przyjmij piłkę i podaj piłkę - z pozoru to przecież takie proste.

Na Etihad Stadium Pep przeniósł się latem 2016 roku. Zastąpił Manuela Pellegriniego, który doprowadził Manchester City do półfinału Ligi Mistrzów. Guardiola dokonał z marszu rewolucji w składzie, wydał 215 mln euro na nowych graczy. Po to, by w 1/8 finału Champions League odpaść ze skromnym Monaco. W dwumeczu jego zespół stracił sześć goli. Kilka miesięcy później Katalończyk wydał na transfery kolejne 317 mln euro. Po czym w ćwierćfinale Ligi Mistrzów dostał lekcję od Liverpoolu Juergena Kloppa. City straciło wtedy w dwumeczu pięć bramek.

Liga Mistrzów. MC - Sporting. Szacunek dla Pepa Guardioli

W sześć lat w Manchesterze na nowych piłkarzy Guardiola wydał ponad miliard euro. Rekordowe kwoty przeznaczył na obrońców. W kluczowych meczach w Lidze Mistrzów jego zespół regularnie tracił zbyt dużo goli.

Dziś nikt Guardioli wielkich wydatków nie wypomina. Drużyna gra futbol spektakularny. W niedzielę wygrała derby - roznosząc 4-1 Manchester United, który na gwiazdy piłki wydaje tyle samo. Były pomocnik Barcelony i Manchesteru City Yaya Toure komentujący mecz w angielskiej telewizji, zachodził w głowę jak zespół z topu taki jak ten z Old Trafford pozwolił się tak mocno przestraszyć i zdominować? - Manchester United nie jest dziś zespołem z topu - poprawił go Paul Scholes.

Obaj podkreślali, że oprócz wielkich pieniędzy kluczem do sukcesu jest pomysł na zespół. Guardiola go ma. Jego drużyna pędzi po czwarty tytuł mistrza Anglii w ostatnich pięciu latach. Mimo wszystko w Lidze Mistrzów Pep czekał na powrót do finału całą dekadę. A gdy już do niego dotarł, przegrał z Chelsea 0-1. Tym razem problemy Manchesteru City obnażył inny niemiecki trener Thomas Tuchel. Guardiola nie czuł się jednak przegrany, nie wyznaje stereotypowej teorii, że finały nie są po to, żeby je grać, ale wygrywać.

Messi, Xavi i Iniesta wspominali, że przed historycznymi pojedynkami z Manchesterem United Pep polecał im wyjść na boisko o cieszyć się grą. - Taki mecz jak finał Ligi Mistrzów zdarza się czasem raz w życiu - przekonywał. I dodał, że nie oczekuje od nich gwarancji zwycięstwa, ale chce, by byli wierni stylowi gry, który razem wypracowali. Taki już jest ten kataloński "filozof" - wyrzucony z Barcelony Zlatan Ibrahimovic nazwał go tak ironicznie.

Kiedyś Juergen Klopp powiedział, że gdyby Barcelona prowadzona przez Guardiolę była pierwszym zespołem, który w życiu zobaczył, zająłby się inną dyscypliną sportu. Wielkim oponentem Pepa był lata temu Jose Mourinho, ale Katalończyk obronił na boisku swoje racje. Ma oponentów, przeciwników nawet wrogów, ale nikt z nich nie odmawia mu szacunku.

Jego Manchester City awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów po jednym starciu z mistrzem Portugalii - Sportingiem. Wygrał w Lizbonie 5-0 i dzisiejszy rewanż w Manchesterze jest formalnością. Czy to jest ten moment, gdy zespół Guardioli stanie na europejskim szczycie? Zalewie trzej trenerzy: Bob Paisley, Carlo Ancelotti i Zinedine Zidane wygrali Ligę Mistrzów trzykrotnie.

Dariusz Wołowski

Liga Mistrzów - terminarz 1/8 finału

Rewanżowe mecze 1/8 finału w terminarzu Ligi Mistrzów podzielone zostały na dwa tygodnie. Na wtorki i środy zaplanowano po dwa spotkania.



mecze Ligi Mistrzów w środę 9 marca: Real - PSG, Manchester City - Sporting

mecze Ligi Mistrzów we wtorek 15 marca: Manchester United - Atletico, Ajax - Benfica

mecze Ligi Mistrzów w środę 16 marca: Lille - Chelsea, Juventus - Villarreal

Wszystkie mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów wg terminarza mają się rozpoczynać o godzinie 21.

ZOBACZ TEŻ:

Lewandowski i Mueller zaraz zepchną ze szczytu gwiazdy Realu Madryt

Niemieckie media pieją nad Lewandowskim