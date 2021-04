Wygląda na to, że Marcelo nie będzie mógł wystąpić w rewanżowym spotkaniu półfinału Ligi Mistrzów z Chelsea. Wszystko przez... powołanie do komisji wyborczej w wyborach samorządowych w Madrycie.

To nie prima aprilis, choć wiadomość brzmi zgoła nieprawdopodobnie. Hiszpańskie media z "El Mundo" na czele informują, że Marcelo najprawdopodobniej nie poleci z zespołem na rewanżowy półfinał Ligi Mistrzów.

Powodem absencji ma być obywatelski obowiązek lewego obrońcy Realu. Brazylijczyk został wylosowany do komisji wyborczej w wyborach samorządowych w Madrycie. Tak się składa, że wypadają one 4 maja, a więc w przeddzień spotkania z "The Blues".

Marcelo nie zagra w rewanżu?

To sytuacja skrajnie niekorzystna dla Realu, bowiem Marcelo mógłby być zwolniony z obowiązku jedynie wówczas, gdyby termin spotkania pokrywał się z terminem wyborów. Jak ustaliła hiszpańska prasa komisja oddaliła wstępny wniosek klubu, tłumacząc, że zawodnik może dolecieć na Wyspy Brytyjskie w dniu spotkania.



Tu z kolei pojawia się problem ze strony brytyjskiego gospodarza, który wówczas nałożyłby na Marcelo kwarantannę. Furtka prawna pozwala zagranicznym klubom przylatywać na międzynarodowe mecze do Anglii jedynie w komplecie.



Z kolei "Marca" utrzymuje, że "Królewscy" nie przestają walczyć o swojego obrońcę i złożyli w jego sprawie apelację.



Pierwsze spotkanie między Realem a Chelsea zakończyło się remisem 1-1 po bramkach Christiana Pulisicia i Karima Benzemy.

Zdjęcie Marcelo w meczu z Chelsea / KIKO HUESCA / PAP/EPA

WG