Manchester United podejmuje Barcelonę w pierwszym meczu ćwierćfinałowym w Lidze Mistrzów. Śledź to spotkanie na żywo razem z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lionel Messi na czerwonym dywanie. Show inspirowane karierą gwiazdora. Wideo © 2019 Associated Press

Relacja na żywo z meczu Manchester United - Barcelona

Reklama

Relacja na żywo z meczu Manchester United - Barcelona dla urządzeń mobilnych

Na Old Trafford spotykają się ekipy, które w poprzedniej rundzie wyeliminowały Francuzów. O ile jednak Manchester wyrzucił za burtę Ligi Mistrzów PSG, mając wiele szczęścia, o tyle Barcelona łatwo uporała się z Lyonem i jest uznawana za faworyta nie tylko starcia z "Czerwonymi Diabłami", ale całej tegorocznej edycji.

Wprawdzie podopieczni trenera Ernesta Valverde nie zapewnili sobie jeszcze mistrzostwa Hiszpanii, ale są tego bardzo blisko po kluczowym zwycięstwie z Atletico. Z kolei Manchester United przeżywa gorszy okres. Gracze Ole Gunnara Solskjaera przegrali trzy z czterech ostatnich meczów.

W Lidze Mistrzów oba zespoły grały ze sobą w finale w latach 2009 i 2011. Dwa razy wygrała wtedy Barcelona.

- Wierzymy, że możemy awansować i przystąpimy do ćwierćfinałów z takim nastawieniem. Poza klubem i w mediach mówi się, że to Barcelona jest faworytem nie tylko tej pary, ale też całej Ligi Mistrzów. Ale to z naszej perspektywy nic złego. Ta świadomość, że mamy więcej do zyskania niż do stracenia może być bardzo pozytywna - mówił przed dzisiejszym meczem hiszpański pomocnik MU Juan Mata.

Liga Mistrzów. Zobacz wyniki i terminarz