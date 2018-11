Liga Mistrzów. Manchester City w Lyonie bez Silvy, Jesusa i Guendogana

Bernardo Silva, Gabriel Jesus i Ilkay Guendogan z powodu kontuzji nie znaleźli się w 19-osobowej kadrze Manchesteru City na wtorkowy mecz z Olympikiem Lyon w piłkarskiej Ligi Mistrzów - poinformował trener "The Citizens" Pep Guardiola.

Zdjęcie Josep Guardiola /AFP

- Bernardo Silva jest na ostatnim etapie w drodze do powrotu do formy. Gabriel Jesus miał problem mięśniowy w trakcie treningu i nie jest gotowy. Ilkay Guendogan ma kłopot ze stopą - powiedział Guardiola na przedmeczowej konferencji prasowej.

Reklama

Angielskiemu zespołowi do awansu wystarczy remis. W przypadku zwycięstwa zapewni sobie pierwsze miejsce w grupie F.

- Oczywiście wolę mieć do wyboru wszystkich piłkarzy, ale musimy zaakceptować obecny stan. Musimy dostosować się do zawodników, których mamy do dyspozycji i postarać się wykonać jak najlepszą pracę - dodał hiszpański szkoleniowiec.

Od dłuższego czasu problemy z kolanami mają Kevin de Bruyne i Benjamin Mendy.

Przed szóstą kolejką fazy grupowej Ligi Mistrzów Manchester City z dorobkiem dziewięciu punktów prowadzi w grupie F i ma przewagi nad Olympikiem Lyon. W drugim wtorkowym spotkaniu w tej grupie TSG 1899 Hoffenheim (3 pkt) podejmie Szachtar Donieck, który z zerowym dorobkiem zamyka stawkę.