Angielski bój o półfinał Ligi Mistrzów zapowiada się pasjonująco. W pierwszym meczu Tottenham wygrał 1-0 po bramce Heung-min Sona, ale duży udział w zwycięstwie miał Hugo Lloris. Bramkarz zespołu z Londynu obronił strzał z rzutu karnego Sergio Aguero.



W środę Tottenham będzie jednak musiał sobie radzić bez najlepszego strzelca. Harry Kane w pierwszym meczu zszedł z boiska z kontuzją kostki i w tym sezonie prawdopodobnie już nie zagra.



Manchester City liczy jednak nie tylko na osłabienie rywali, ale też wsparcie fanów. - Piłkarze są dumni z tego, co osiągnęli przez ostatnie 20 miesięcy, ale to są ludzie. Zawsze będą się im przydarzać złe momenty w meczach i wtedy potrzebujemy naszych kibiców - stwierdził przed meczem trener Josep Guardiola.



Zwycięzca dwumeczu Manchester City - Tottenham zagra o finał z Ajaksem, który we wtorek wyeliminował Juventus.



