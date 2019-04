To będzie pewnie jedna z najbardziej nieprawdopodobnych scen towarzyszących szalonemu meczowi w Manchesterze, gdzie Tottenham wyeliminował „Citizens” w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Zawodnik Spurs Moussa Sissoko przez wiele minut siedział w szatni i myślał, że jego drużyna została jednak wyeliminowana.

Reprezentant Francji musiał zejść z boiska przedwcześnie, zmieniony przez trenera Mauricia Pochettino z powodu kontuzji. Najpierw siedział na ławce, ale gdy Sterling trafił do siatki na 5-3, nie zdawał sobie sprawy z tego, że gol może nie zostać uznany.



- Byłem kompletnie załamany i poszedłem do szatni. Sam. Nikogo ze mną nie było. Tam nie było też żadnego telewizora, więc nie wiedziałem, co się dzieje. Cały czas myślałem, że zostaliśmy wyeliminowani. Wtedy wpadł w szatni jeden z członków sztabu i mówi: "Niesamowite, zrobiliśmy to!". Dopiero wtedy dowiedziałem się, że ostatnia bramka nie została uznana. Ubrałem koszulkę, zapomniałem o kontuzji i wybiegłem cieszyć się razem z kolegami. Nie chciałem niczego stracić z tego historycznego wieczoru - mówił Sissoko.

W sobotę nie wróci jednak na Etihad Stadium, aby zagrać w kolejnym meczu z Manchesterem City, tym razem ligowym. W środę musiał zejść już w pierwszej połowie z powodu kontuzji mięśniowej.

Nie ma jednak wątpliwości, że obejrzy spotkanie w telewizji. Już do końca.

Zdjęcie Moussa Sissoko najszybciej zszedł z boiska i najpóźniej dowiedział się o wyniku / AFP