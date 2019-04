- Jestem dumny z moich piłkarzy, są bohaterami – powiedział po awansie do półfinału Ligi Mistrzów trener Tottenhamu Mauricio Pochettino. Jego zespół wprawdzie przegrał (3-4) po szalonym meczu z Manchesterem City, ale gra dalej.

- Po ostatnim golu, który ostatecznie nie został uznany po interwencji systemu VAR, wiele myśli przebiegło mi przez głowę. W pierwszej chwili zawód był ogromny. A chwilę potem - całkowita zmiana! - mówił Pochettino.

Trener Tottenhamu, który po raz pierwszy w historii Ligi Mistrzów awansował do półfinału, przyznał, że właśnie takie mecze jak ten środowy sprawiają, że "kochamy futbol". - Pokazaliśmy charakter - stwierdził Argentyńczyk, choć jednocześnie dał do zrozumienia, że teraz będzie jeszcze trudniej osiągnąć coś większego.



- Trudno nam porównywać się do najlepszych drużyn w Europie. Aby wspiąć się na szczyt w Europie, trzeba zdobywać tytuły, a stworzenie drużyny, która ma w sobie ten pierwiastek zwycięstwa naprawdę nie jest proste. Ale jesteśmy na dobrej drodze - mówił zadowolony Pochettino.

