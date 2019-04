Pep Guardiola bez powtórki widział, że gol, który rozstrzygnął o awansie Tottenhamu do półfinału Ligi Mistrzów został zdobyty po zagraniu ręką. Sędzia Cuneyt Cakir nie zauważył tego nawet w powtórce VAR, bo ... dostał ujęcie ze złej kamery!

Wydawać się mogło, że VAR wyeliminuje tego typu wpadki sędziów. Guardiola pokazywał od razu, że Fernando Llorente zagrał prawą ręką, pokazywał nawet którą jej częścią. Sędzia Cakir skorzystał z konsultacji z VAR-em, po chwili sam podszedł do monitora, by zobaczyć zapis akcji.

Okazuje się jednak, że turecki arbiter dostał powtórkę z innej kamery, która nie rozstrzyga sporu. Na ujęciu zza bramki widać wyraźnie, że doszło do zagrania ręką, po której dopiero Hiszpan odbił piłkę udem i tak wpadła do bramki.

Cuneyt Cakir dwukrotnie korzystał z pomocy asystenta wideo. Za drugim razem wychwycił dzięki temu spalonego Sergia Aguero, po którym Raheem Sterling strzelił gola na 5-3.



Powyższa powtórka zza bramki nie wszystkich jednak przekonuje. Znany angielski arbiter międzynarodowy Mark Clattenburg dowodzi: - Jeśli doszło do kontaktu piłki z ręką Llorente, to do bardzo delikatnego i gol nie został zdobyty ręką, tylko udem, zatem VAR spisał się wspaniale zarówno w tej sytuacji, jak i tej ze spalonym Aguero.

- Jestem zwolennikiem VAR-u, ale z jednego ujęcia bramka Llorente pada po zagraniu ręką. Pewnie z tego, jakim dysponował sędzia nie było to widoczne - starał się tonować emocje trener Manchesteru City Pep Guardiola.



Guardiola nie był jedynym, który bez powtórki widział zagranie ręką Hiszpana. Alarm podniósł również Sergio Aguero i to tuż po bramce.



- Z moich informacji wynika, że sędzia Cakir nie miał ujęcia dowodzącego, że doszło do zagrania ręką. Gdyby VAR pokazał mu jedno z ujęć telewizyjnych, które to pokazują, to bez wątpienia unieważniłby tę bramkę - twierdzi inny były brytyjski sędzia Mark Halsey.



Od przyszłego sezonu - 2019/2020 w takich sytuacjach nie powinno być wątpliwości. FIFA wprowadza bowiem jeszcze bardziej restrykcyjne przepisy, dotyczące zagrań ręką. Według nich gol nie może być uznany, gdy:- przed wpadnięciem do siatki piłka dotyka ręki, bądź ramienia piłkarza

- zawodnik przy opanowaniu piłki dotyka jej ręką, bądź ramieniem, a później strzela, bądź stwarza sytuację bramkową,

- Piłka dotyka ręki, bądź ramienia zawodnika, co powoduje nienaturalne powiększenie jego ciała,

- piłka dotyka ręki zawodnika, podniesionej ponad bark.

Już teraz te zmiany, w formie zaleceń, dotarły do sędziów, a jednak w Manchesterze to nie zadziałało. Wszystko przez złe ujęcie powtórki VAR?



Zdjęcie Fernando Llorente (nr 18 cieszy się ze zdobycia bramki), a Sergio Aguero alarmuje sędziego, że było zagranie ręką. Sędzia Cuneyt Cakir nic nie widział. /AFP