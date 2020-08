"Bajka", "To jest po prostu nieprawdopodobne", "Oni to zrobili" - francuskie media są zachwycone Olympique Lyon po zwycięstwie 3-1 i wyeliminowaniu Manchesteru City. Francusko-niemiecki skład półfinalistów Ligi Mistrzów skłonił prezydenta Emmanuela Macrona do politycznych odniesień, a Kylian Mbappe ironizuje w stronę angielskich fanów. Transmisje z Ligi Mistrzów w Polsacie Sport Premium i na platformie IPLA.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Dembele: Trener powiedział przed moim wejściem, że będę miał swoje szanse. Wideo Polsat Sport

"W półfinale Ligi Mistrzów Paris Saint-German zagra z RB Lipsk, a OL z Bayernem. W Brukseli - tak jak na boisku - to Francja i Niemcy są motorem Europy. Kanclerz Merkel nie będzie mnie winić za wspieranie we wtorek i środę Paryża i Lyonu" - napisał na Twitterze prezydent Macron, prywatnie wielki kibic Olympique Marsylia, jedynej francuskiej drużyny, która wygrała Ligę Mistrzów.

Reklama

Francuskie gazety i portale podkreślają przede wszystkim historyczną wagę chwili. Pierwszy raz w historii dwa francuskie kluby zagrają jednocześnie w półfinałach Ligi Mistrzów. Lyon ostatni raz dokonał tego w 2010 roku, eliminując w ćwierćfinale Bordeaux. W walce o finał przegrał jednak z... Bayernem Monachium 0-1 i 0-3.

Ten wyczyn skłonił napastnika PSG Kyliana Mbappe do ironicznego wpisu. "Liga farmerów" - napisał reprezentant Francji na swoim profilu, gratulując Lyonowi awansu. Mbappe nawiązał do ironicznych i szyderczych określeń wobec Ligue 1 szczególnie ze strony angielskich komentatorów, którzy uważają ją za odstającą poziomem od Premier League, La Liga, Serie A, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę osiągnięcia w europejskich pucharach. Do tego samego kotła krytycy wrzucali zresztą Bundesligę.