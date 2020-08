- Lorenzo Insgine jest bardzo zmotywowany żeby zagrać. Obecnie jesteśmy optymistami i na 80 proc. zagra w starciu z Barceloną - powiedział agent piłkarza Vincenzo Pisacane. Włoch opuścił boisko z kontuzją w meczu ostatniej kolejki Serii A przeciwko Lazio. Najnowsze doniesienia mówią jednak, że nie jest to aż tak poważny uraz jak przypuszczano.

Lorenzo Insgine nabawił się urazu podczas ostatniego spotkania z Lazio. Pod koniec meczu Włoch wykonał sprint, po którym padł na murawę. Boisko opuścił we łzach obawiając się, że nie wystąpi w najbliższym spotkaniu "Azzurich" przeciwko Barcelonie.



Obecne doniesienia płynące z Półwyspu Apenińskiego mówią jednak, że kontuzja nie jest tak poważna jak przewidywano.



- Lorenzo jest bardzo zmotywowany żeby zagrać. Obecnie jesteśmy optymistami i na 80 proc. zagra w starciu z Barceloną. Gracz znajduje się pod opieką swojego najlepszego lekarza - powiedział w rozmowie z radiem "Punto Nuovo" agent piłkarza Vincenzo Pisacane.



- Insigne był zrozpaczony, bo wiele wskazywało na to, że nie zagra w Lidze Mistrzów. Niektórym głupim ludziom nie przeszkadzało to, aby mówić, że nie dba on o miasto i klub. To nieprawda, niewiele więcej może zrobić, żeby się wykazać - dodał.



Spotkanie pomiędzy Napoli a Barceloną będzie rewanżowym starciem pomiędzy ekipami. W pierwszym meczu padł remis 1-1.





FC Barcelona - SSC Napoli, 8.08, godz. 21:00, transmisja: Polsat Sport Premium 2, TVP 1

