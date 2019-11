W czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Lokomotiw Moskwa podejmuje Juventus Turyn. W tym meczu występuje aż trzech Polaków. Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus grają od pierwszej minuty w barwach rosyjskiej drużyny, a w bramce "Starej Damy" stoi Wojciech Szczęsny. Śledź spotkanie z Interią!

W pierwszym spotkaniu nieznacznie lepszy był Juventus, który wygrał 2-1. Najpierw prowadzenie objął jednak Lokomotiw, za sprawą Aleksieja Miranczuka. Później jednak dwie bramki zdobył Paulo Dybala, czym zapewnił trzy punkty turyńczykom.



Podopieczni Mauricio Sarriego prowadzą w grupie D. Po dwóch zwycięstwach i remisie mają na koncie siedem punktów. Lokomotiw jest trzeci, z trzema "oczkami".



Juventus od początku nacisnął rywali. Już w czwartej minucie Cristiano Ronaldo wykonywał rzut wolny. Portugalczyk uderzył celnie, ale prosto w ręce bramkarza. Guilherme jednak nieoczekiwanie wypuścił piłkę. Zobaczył to Ramsey i z linii bramkowej trafił do siatki.



Po zdobyciu bramki goście spuścili z tonu. Utrzymywali się przy piłce, ale długo i cierpliwie budowali atak pozycyjny. Dali się jednak zaskoczyć rywalom. Po wrzutce z lewej strony, głową uderzał Aleksiej Mirańczuk. Trafił jednak w słupek, ale piłka do niego wróciła i skutecznie dobił swój strzał, doprowadzając do remisu.



Gospodarze byli bardzo zdeterminowani. Świetnie czuli się grając na własnym stadionie. Już w kolejnej akcji sprzed pola karnego uderzał Rifat Żemaletdinow, ale piłka odbiła się od jednego z obrońców i opuściła boisko. Groźne były przede wszystkim kontry Lokomotiwu. Podopieczni Jurija Siomina szybko, kilkoma podaniami, dostawali się pod bramkę rywali. W 20. minucie uderzał Joao Mario, ale jego próba też została zablokowana. W kolejnej akcji niecelnie głową strzelał Aleksiej Mirańczuk. W 26. minucie przed polem karnym znalazł się Grzegorz Krychowiak. Zdecydował się na strzał, ale był on zbyt lekki, aby zaskoczyć Wojciecha Szczęsnego.

W kolejnych minutach, Juventus zamknął rywali na połowie. Piłkarzom Mauricio Sarriego brakowało jednak skuteczności. W 34. minucie w polu karnym znalazł się osamotniony Gonzalo Higuain, ale jego uderzenie obronił Guilherme. Lokomotiw dobrze się bronił, a w końcówce pierwszej połowy myślał już tylko o dowiezieniu remisu do przerwy i to się udało.

Od początku drugiej połowy Juventus ruszył na rywali. Ci jednak byli bardzo skoncentrowani i nie pozwalali Włochom na dojście do sytuacji strzeleckich. Gościom jednak, od czasu do czasu, ta sztuka się udawała. Tak było w 55. minucie, kiedy mocny strzał z daleka Cristiano Ronaldo obronił Guilherme.



Juventus przeważał, ale kilka razy nadział się na ataki przeciwników. Jednak piłkarze Lokomotiwu nie potrafili wykorzystać swoich szans. Byli powstrzymywani przez obrońców lub, w ostateczności, przez Szczęsnego.



Lokomotiw Moskwa - Juventus Turyn 1-1



Bramki: 0-1 Ramsey (4.), 1-1 Al. Mirańczuk (12.)



Grupa D: wyniki, strzelcy, terminarz, tabela



