Liverpool tak bardzo rozbudził nadzieje dość łatwym zwycięstwem z Bayernem, że każde potknięcie w starciu przeciwko teoretycznie słabszemu Porto będzie uznane za sensację. Śledź to spotkanie na żywo razem z Interią.

Relacja na żywo z meczu Liverpool - Porto

Liverpool jest zdecydowanym faworytem. Nie tylko dlatego, że ma w składzie lepszych zawodników, a przede wszystkim zabójcze trio Salah-Firmino-Mane. Ma też przewagę psychologiczną. Kto bowiem udzielił Portugalczykom najbardziej srogiej lekcji w ostatnich latach w Champions League? Była 1/8 finału ubiegłorocznej edycji, los skojarzył te same drużyny i już w pierwszym spotkaniu na Estadio do Dragao gracze Juergena Kloppa przesądzili sprawę awansu. 5-0!

Choć może właśnie tamta klęska wyzwoli u Portugalczyków chęć rewanżu. Już na Anfield. Tym bardziej, że Liverpool powinien uważać na najskuteczniejszego napastnika Porto, Moussę Maregę. W tegorocznej Lidze Mistrzów Malijczyk jest w klasyfikacji strzelców tuż za... Robertem Lewandowskim i Leo Messim. Co więcej, ma trzy gole więcej od Salaha, a poza pierwszym spotkaniem (z Schalke) trafiał w każdym meczu, w którym grał.

Jeśli strzeli też na Anfield, ta przeprawa może być trudniejsza dla Liverpoolu niż się wydaje.

