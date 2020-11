Liga Mistrzów. Liverpool i Real wśród ekip z szansami awansu we wtorek

Liverpool i Real Madryt są wśród drużyn, które mogą we wtorkowych meczach 5. kolejki zapewnić sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Pewnych udziału w fazie pucharowej jest już sześć ekip, wśród nich Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego i Juventus Turyn Wojciecha Szczęsnego.

Do zakończenia fazy grupowej pozostały dwie kolejki i coraz mniej niewiadomych. Awans do 1/8 finału, oprócz broniącego tytułu Bayernu oraz Juventusu, zapewniły sobie już Manchester City, Barcelona, Sevilla i Chelsea Londyn.

W piątej kolejce do tego grona może dołączyć kilka drużyn. We wtorek przed taką szansę staną: triumfator LM z 2019 roku Liverpool, Real, Borussia Moenchengladbach, FC Porto oraz Atletico Madryt, natomiast w środę - Borussia Dortmund, Lazio Rzym i Manchester United.

Zajmujący drugie miejsce w grupie B Real Madryt (7 pkt) awansuje we wtorek, jeżeli wygra w Kijowie z trzecim Szachtarem Donieck (4).

"Królewscy" przystąpią do tego meczu w niezbyt dobrych nastrojach. W minioną sobotę sensacyjnie przegrali u siebie w hiszpańskiej ekstraklasie z Alaves 1-2.

W starciu z Szachtarem Real będzie chciał się zrewanżować ukraińskiej drużynie za porażkę u siebie 2-3 w 1. kolejce. Wtedy już do przerwy przegrywał 0-3, choć rywale z powodu koronawirusa zagrali w częściowo rezerwowym składzie.

"To zły mecz, zła noc, ale to ja jestem trenerem i ja muszę znaleźć rozwiązania. Nie znalazłem ich dzisiaj. I jest to bardzo trudny moment dla piłkarzy" - przyznał wówczas trener "Królewskich" Zinedine Zidane.