Robert Lewandowski Robert Lewandowski w Premier League? Tego chce jego były trener

Thiago Alcantara jest Hiszpanem brazylijskiego pochodzenia, który do Liverpool FC rok temu z Bayernu Monachium. Wcześniej był zawodnikiem FC Barcelony. Zagrał w meczu Ligi Mistrzów, w którym liverpoolczycy potykali się z AC Milan, a także w starciu Premier League z Crystal Palace. Tego pojedynku już nie dokończył. Okazuje się, że nabawił się urazu łydki i to na tyle poważnego, że musi pauzować.



Przerwa zawodnika obejmie co najmniej dwa mecze Liverpool FC, czyli z Norwich City w Pucharze Ligi Angielskiej oraz z Brentford w lidze.





