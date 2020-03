W rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów Liverpool podejmuje Atletico Madryt. Ubiegłoroczny triumfator Champions League musi odrabiać straty, bo w pierwszym meczu górą 1-0 był zespół z Hiszpanii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Jose Mourinho pocieszany przez dziennikarza. Wideo © 2020 Associated Press

Kliknij, aby przejść do relacji na żywo z meczu



Relacja na żywo dla urządzeń mobilnych



Reklama

Kibice ostrzą sobie zęby na pasjonującą potyczkę na Anfield Road.

Broniący trofeum Liverpool wprawdzie ma do odrobienia najmniejszą z możliwych strat, ale wyzwanie jest bardzo duże. Podopieczni Diego Simeone zrobią wszystko, by obronić skromną zaliczkę i świętować na obiekcie rywala awans do ćwierćfinału. Przed trzema tygodniami jedynego gola już w 4. minucie strzelił Saul.

Faworytem dwumeczu i tak pozostaje zespół Juergena Kloppa. "The Reds" po raz ostatni zasmakowali goryczy porażki w swojej "twierdzy" w sierpniu 2019 roku.

Liga Mistrzów: Wyniki, strzelcy, terminarz