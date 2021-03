W ćwierćfinałach Ligi Mistrzów zabraknie zarówno Lionela Messiego, jak i Cristiana Ronalda. To pierwszy taki przypadek od sezonu 2004/05!

We wtorek z rozgrywkami pożegnał się Juventus Turyn, w którym gra Portugalczyk. Co prawda "Stara Dama" wygrała na własnym stadionie z FC Porto 3-2 po dogrywce, ale to nie wystarczyło, bo w pierwszym spotkaniu włoski klub przegrał w Portugalii 1-2.



Juventus, a więc i Ronaldo, który występuje w nim od połowy 2018 roku, drugi raz z rzędu zatrzymał się na 1/8 finału Ligi Mistrzów.



Dzień później odpadła z Barcelona. "Duma Katalonii" przystępowała do rewanżu z PSG po klęsce 1-4 na Camp Nou, W Paryżu padł remis 1-1, choć goście mieli wiele sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie, aby jeszcze zmienić rezultat, łącznie z niewykorzystanym karnym przez Messiego.

Tak więc przynajmniej jednego z wielkich geniuszy piłki zabraknie w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów po raz pierwszy od sezonu 2004/05. Z zastrzeżeniem, że w sezonie 2005/06 Barcelona wygrała Ligę Mistrzów z Messim w kadrze, który jednak z powodu kontuzji nie grał właśnie od fazy ćwierćfinałowej.