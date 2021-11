Liga Mistrzów

2021-11-02 21:00 | Stadion: Allianz Arena | Arbiter: Szymon Marciniak Bayern Monachium SL Benfica Lizbona 5 2 DO PRZERWY 2-1 R. Lewandowski 26',61',84' S. Gnabry 32' L. Sané 49' Morato 38' D. Núñez 74'

Przed dwoma tygodniami w Lizbonie ekipa z Monachium wygrała 4-0. Nic nie wskazywało na to, że na rewanż Benfica jedzie po odwet. Raczej po najmniejszy wymiar kary. Nie udało jej się jednak zrealizować ambitnego planu, a do jej pogromu w największym stopniu przyczynił się - uwaga - Robert Lewandowski.

Polak rozegrał 100. mecz w Lidze Mistrzów i zaakcentował piękny jubileusz w najlepszy możliwy sposób - ustrzelił hat-tricka i zaliczył asystę.



Bliski otwarcia wyniku był już w szóstej minucie. Wtedy jednak w walce o górną piłkę zdołał go jeszcze uprzedzić stojący w bramce gości Odissesas Vlachomidos. Dzięki udanej interwencji przez chwilę uwierzył, że to może być jego dzień.



Po kwadransie piłka znalazła się w siatce Bayernu. Arbiter gola słusznie nie uznał. Analiza VAR pozwoliła dostrzec, że na pozycji spalonej znajdował się Pizzi.



Bayern - Benfica. Lewandowski rozpoczyna show

W 26. minucie "Lewy" uderzył po raz pierwszy. Przyczaił się przy słupku, zaczekał na precyzyjną centrę Kingsleya Comana i strzałem głową otworzył wynik spotkania.



Przy drugiej bramce dla Bawarczyków również odegrał pierwszoplanową rolę. Tym razem idealnie dograł do Serge'a Gnabry'ego, a ten efektownym "krzyżakiem" z linii pola bramkowego podwyższył prowadzenie gospodarzy.



Bayern nie zwolnił tempa, lecz konsekwentnie poszukiwał sposobności do zadania kolejnego ciosu. Nadział się jednak na skuteczne kontruderzenie. W 38. minucie strzałem głową z pięciu metrów Manuela Neuera pokonał Morato.

Odpowiedź mistrza Niemiec? Wydawało się, że będzie bezwzględna. Po zagraniu ręką we własnym polu karnym przez Lucasa Verissimo prowadzący zawody Szymon Marciniak podyktował "jedenastkę", a do piłki podszedł Lewandowski. Uderzył jednak fatalnie w środek bramki. Grecki golkiper nie miał najmniejszych problemów z obroną tego strzału.



Dla kapitana reprezentacji Polski to siódmy zmarnowany rzut karny w karierze i pierwszy w rozgrywkach Champions League.



Bayern - Benfica. Lewandowski liderem klasyfikacji strzelców

Krótko po zmianie stron na 3-1 kapitalnym uderzeniem z półwoleja podwyższył Leroy Sane. A po godzinie kolejnego gola dołożył RL9. Polak znalazł się w sytuacji sam na sam z Vlachomidosem i przerzucił nad nim piłkę bezczelną podcinką. Tym samym z siedmioma bramkami objął samodzielne prowadzenie w klasyfikacji strzelców bieżącej edycji LM, wyprzedzając Sebastiana Hallera z Ajaksu Amsterdam.

Na kwadrans przed końcem Neuera pokonał Darwin Nunez, ale w żaden sposób nie mogło to pomóc skazanym na porażkę lizbończykom. Wszystko dlatego, że "Lewy" wciąż nie miał dość. W 84. minucie znów przelobował greckiego bramkarza, kompletując hat-tricka.



W ośmiu meczach przeciwko portugalskim drużynom strzelił aż dziewięć goli, w tym siedem tylko Benfice. Żaden inny piłkarz nie dręczy drużyn z tego kraju z większą konsekwencją. Kat!

Bayern Monachium - Benfica Lizbona 5-2 (2-1)

Bramki: 1-0 Lewandowski (26.), 2-0 Gnabry (32.), 2-1 Morato (38.), 3-1 Sane (49.), 4-1 Lewandowski (61.), 4-2 Nunez (74.), 5-2 Lewandowski (84.)

5 2 Bayern Monachium SL Benfica Lizbona Neuer Pavard Oswald Nianzou Boyle Goretzka Coman Sané Kimmich Gnabry Lewandowski 3 Vlachodimos Verissimo Morato Vertonghen Gilberto Meïté Pizzi Éverton Grimaldo Mário Yaremchuk SKŁADY Bayern Monachium SL Benfica Lizbona Manuel Neuer Odysseas Vlachodimos Benjamin Pavard 45′ 45′ Lucas Verissimo da Silva 50′ 50′ Dayotchanculle Oswald Upamecano 38′ 38′ Felipe Rodrigues da Silva 69′ 69′ Tanguy-Austin Nianzou Kouassi Jan Vertonghen 65′ 65′ Alphonso Boyle Davies Gilberto Leon Goretzka Soualiho Meité 64′ 64′ Kingsley Junior Coman 64′ 64′ Luis Miguel Afonso Fernandes Pizzi 49′ 49′ 72′ 72′ Leroy Aziz Sané 64′ 64′ Éverton Sousa Soares 72′ 72′ Joshua Walter Kimmich 77′ 77′ Alex Grimaldo 32′ 32′ 85′ 85′ Serge David Gnabry 77′ 77′ Joao Mario 26′, 61′, 84′ 26′, 61′, 84′ 45′ (k.) 45′ (k.) Robert Lewandowski 64′ 64′ Roman Jaremczuk REZERWOWI Christian Früchtl Helton Brant Aleixo Leite 85′ 85′ Bouna Sarr Mile Svilar Josip Stanišić Nicolas Otamendi 65′ 65′ Omar Tyrell Crawford Richards Francisco Reis Ferreira Michaël Bruno Dominique Cuisance Gedson Carvalho Fernandes 64′ 64′ Jamal Musiala 64′ 64′ Diogo António Cupido Gonçalves Marc Roca Junqué 77′ 77′ Paulo Guilherme Gonçalves Bernardo 72′ 72′ Marcel Sabitzer Nemanja Radonjić Corentin Tolisso 64′ 64′ Silva Rafa 72′ 72′ Thomas Mueller Julian Weigl 64′ 64′ 74′ 74′ Darwin Gabriel Núñez Ribeiro 77′ 77′ Gonçalo Matias Ramos

STATYSTYKI Bayern Monachium SL Benfica Lizbona 5 2 Posiadanie piłki 65,4% 34,6% Strzały 24 7 Strzały na bramkę 17 4 Rzuty rożne 9 1 Faule 15 5 Spalone 3 4

