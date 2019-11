Piłkarz Bayernu Monachium Robert Lewandowski zdobył cztery bramki we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Crveną Zvezdą Belgrad (6-0), powiększając swój dorobek w tych rozgrywkach do 63 trafień. To daje mu piąte miejsce w klasyfikacji wszech czasów.

Od czwartego Karima Benzemy dzieli go już tylko jeden gol. Francuz tego samego dnia dwukrotnie skierował piłkę do siatki w spotkaniu Realu Madryt z Paris Saint-Germain (2:2).

Najlepsi strzelcy w historii Ligi Mistrzów (gwiazdka - wciąż aktywni gracze):

1. Cristiano Ronaldo* 127 bramek

2. Lionel Messi* 113

3. Raul Gonzalez 71

4. Karim Benzema* 64

5. Robert Lewandowski* 63

6. Ruud van Nistelrooy 56

7. Thierry Henry 50

8. Andrij Szewczenko 48

. Zlatan Ibrahimović* 48

10. Filippo Inzaghi 46