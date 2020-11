W meczu 4. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Lazio Rzym pokonało na własnym stadionie 3-1 Zenit Sankt Petersburg. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył ostatni zdobywca Złotego Buta - Ciro Immobile.

Po czterech meczach Lazio zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy F, tracąc do liderującej Borussii Dortmund - która we wtorek pokonała 3-0 Club Brugge - jeden punkt.



Gospodarze od początku przystąpili do ofensywy i objęli prowadzenie już w trzeciej minucie, gdy cudownym strzałem z dystansu w górny róg bramki popisał się Ciro Immobile.

Niemal z tej samej kępki trawy uderzał niecałe 20 minut później Marco Parolo. Pędząca tuż nad murawą piłka przeleciała obok interweniującego bramkarza i zatrzepotała w siatce.

Zenit jednak nie zamierzał składać broni i w 25. minucie zdołał wyprowadzić skuteczną ripostę - sprytem i skutecznością w polu karnym gospodarzy popisał się Artiom Dziuba.

Po zmianie stron z drugiego gola mógł się cieszyć Ciro Immobile. Włoch skutecznie egzekwował rzut karny w 55. minucie, stawiając tym samym stempel na triumfie rzymskiej ekipy.

Lazio Rzym - Zenit Sankt Petersburg 3-1

Liga Mistrzów

2020-11-24 21:00 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Michael Oliver Lazio Rzym Zenit Sankt Petersburg 3 1 DO PRZERWY 2-1 C. Immobile 3',55' M. Parolo 22' A. Dzyuba 25'

