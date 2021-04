- Robert Lewandowski to znakomity zawodnik, a jego nieobecność to dla nas "dobra" wiadomość, chociaż nie lubię cieszyć się z kontuzji innych - powiedział gwiazdor PSG Kylian Mbappe pytany o kontuzję atakującego Bayernu. Reprezentant Polski nabawił się urazu podczas zgrupowania kadry i prawdopodobnie nie wystąpi w ćwierćfinałowych starciach pomiędzy Bawarczykami a PSG.

Robert Lewandowski opuścił boisko w czasie spotkania Polski z Andorą. Powodem zmiany była kontuzja kolana i pomimo pierwszych optymistycznych prognoz, Bayern poinformował, że powrót na boisko piłkarza może potrwać nawet do czterech tygodni.



W przyszłym tygodniu piłkarze Bayernu powrócą natomiast do gry w Lidze Mistrzów, a w ćwierćfinale rywalem "Die Roten" będzie PSG. Wszystko wskazuje na to, że w starciu zabraknie Lewandowskiego. Polski napastnik ma dopiero stopniowo wznawiać treningi w przyszłym tygodniu, a jak stwierdził Hansi Flick, nikt w klubie nie zamierza nadmiernie ryzykować.



Nie ma także pewności, czy "Lewy" zdąży na rewanżowe spotkanie pomiędzy ekipami. Pod nieobecność najskuteczniejszego strzelca "Die Roten", piłkarze Flicka rozegrali do tej pory jedno spotkanie i pokonali RB Lipsk 1-0.

O potencjalny brak reprezentanta Polski w najbliższych meczach francuskie media spytały się graczy PSG - Kyliana Mbappe oraz Presnela Kimpembe.





Lewandowski nie zgra z PSG! Mbappe: Dla nas to "dobra" widomość

- Nie będziemy narzekać. Robert Lewandowski to znakomity zawodnik, a jego nieobecność to dla nas "dobra" wiadomość, chociaż nie lubię cieszyć się z kontuzji innych - powiedział gwiazdor paryskiego klubu Mbappe, w rozmowie z "Telefoot".



- Jestem sportowcem i chciałbym, aby Lewandowski grał. Lubię grać przeciwko znakomitym zawodnikom. Trzeba mieć jednak na uwadze, że z nim bądź bez niego, Bayern to nadal świetny zespół - dodał defensor PSG Kimpembe.



Nadal nie wiadomo, kiedy dokładnie Lewandowski powróci na plac gry. Trener Bawarczyków stwierdził bowiem, że nie da przewidzieć się daty powrotu atakującego. Wiele zależy od pierwszych treningów "Lewego" i przebiegu rehabilitacji.

Transmisja meczu Bayern Monachium - Paris Saint-Germain w Polsacie Sport Premium 1. Początek starcia zaplanowano na środę (7.04), o godzinie 21:00. Relację tekstową będzie również można śledzić w Interii.



