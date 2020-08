Piłkarze Paris Saint-Germain w ostatnich ośmiu sezonach siedem razy zdobyli mistrzostwo kraju, ale wciąż brakuje im sukcesów na arenie międzynarodowej. "Chcemy przejść do historii" - powiedział skrzydłowy Kylian Mbappe przed finałem Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium.

Łącznie PSG wywalczyło dziewięć tytułów na krajowym podwórku. Więcej - 10 - mają jedynie ekipy Olympique Marsylia i Saint-Etienne. W Europie jedyny sukces udało się stołecznej drużynie odnieść jedynie w 1996 roku, kiedy sięgnęła po nieistniejący już Puchar Zdobywców Pucharów.

Zmienić ten stan miały inwestycje katarskich szejków, którzy przejęli klub dziewięć lat temu. Przez ten czas wydali ponad miliard euro na transfery, w tym rekordowe 222 mln na Brazylijczyka Neymara, którego kupili z Barcelony.



Tego samego roku ściągnęli również Mbappe. Za 18-letniego wówczas piłkarza zapłacili łącznie 180 mln euro, czyniąc go najdroższym w historii nastolatkiem.



"Właśnie po to przyszedłem do tego klubu. Zawsze mówiłem, że chcemy przejść do historii. Teraz mamy na to szansę. Od 2017 roku przeżyliśmy wiele rozczarowań, ale teraz jesteśmy w finale. To pokazuje, że się nie poddaliśmy" - powiedział Mbappe.



PSG w drodze do finału wyeliminowało w fazie pucharowej kolejno: Borussię Dortmund, Atalantę Bergamo i RB Lipsk. Bayern, którego piłkarzem jest Robert Lewandowski, wygrywał z Chelsea Londyn, Barceloną i Olympique Lyon.



"Sięgnięcie po Puchar Europy z francuską drużyną byłoby dla mnie wielką nagrodą. To zawsze była moja misja" - dodał Mbappe



Francuski klub tylko raz wygrał Ligę Mistrzów. W 1993 roku, w finale inauguracyjnej edycji Olympique Marsylia pokonał AC Milan 1-0.



Początek niedzielnego meczu w Lizbonie o godzinie 21.00.