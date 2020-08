Czołowy piłkarz Paris Saint-Germain i reprezentacji Francji Kylian Mbappe, który leczył ostatnio kontuzję stawu skokowego, będzie w kadrze swojego zespołu na środowy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów z Atalantą Bergamo - zapowiedział trener paryżan Thomas Tuchel.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paweł Golański dla Interii: Legia musi się skoncentrować na pierwszej rundzie. Wideo TV Interia

Mbappe doznał skręcenia stawu skokowego 24 lipca w wygranym 1-0 finale piłkarskiego Pucharu Francji z Saint Etienne. Napastnik PSG został sfaulowany przez rywala, który zobaczył za to czerwoną kartkę.

Reklama

Zawodnik miał pauzować około trzech tygodni i pod dużym znakiem zapytania stał jego występ w meczu 1/4 finału LM z Atalantą.



We wtorek trener Tuchel zapowiedział, że Mbappe znajdzie się w kadrze PSG na to spotkanie. Pod warunkiem, że będzie miał udany trening we wtorkowy wieczór i "nic nadzwyczajnego się nie wydarzy".



Szkoleniowiec nie sprecyzował, czy piłkarz wybiegnie w wyjściowym składzie.



Miniturniej Ligi Mistrzów w Lizbonie (taką formułę rywalizacji wymusiła pandemia koronawirusa) odbędzie się w dniach 12-23 sierpnia.



Od 12 do 15 sierpnia rozegrane zostaną cztery ćwierćfinały, 18 i 19 to terminy półfinałów, a 23 sierpnia odbędzie się finał. Zrezygnowano z formuły "mecz i rewanż". O awansie będzie decydowało jedno spotkanie.



PSG spotka się w środowym ćwierćfinale z Atalantą. Dzień później RB Lipsk zagra z Atletico Madryt, które w 1/8 finału wyeliminowało broniący trofeum Liverpool.



W piątek Barcelona spotka się z Bayernem Monachium Roberta Lewandowskiego (polski napastnik z 13 golami jest liderem klasyfikacji strzelców LM), a w sobotę zmierzą się Manchester City i Olympique Lyon.

Terminarz 1/4 finału Ligi Mistrzów