Liga Mistrzów: FC Kopenhaga - Raków Częstochowa. O której godzinie mecz dzisiaj? Czy Grabara znów zatrzyma polski klub?

W pierwszym spotkaniu Raków - Kopenhaga górą byli Duńczycy, którzy triumfowali 1:0 . Gola na wagę zwycięstwa strzelił dla zespołu FC Kopenhaga... obrońca Rakowa - Rumun Bogdan Racovitan, który w dziewiątej minucie potyczki skierował piłkę do własnej siatki . Częstochowianie odpowiedzieli jeszcze przed przerwą bramką Giannisa Papanikolaou , lecz po interwencji VAR gol nie został uznany z powodu spalonego i Kamil Grabara bramkarz duńskiej ekipy zachował ostatecznie czyste konto. Spotkanie zostało rozegrane na obiekcie ArcelorMittal Park w Sosnowcu przy obecności ponad 11 tysięcy kibiców.

-"Przed nami trudne zadanie, ale wykonalne. Myślę, że każdy zawodnik w szatni miał niedosyt po tym spotkaniu. Będziemy ten niedosyt podsycać, żebyśmy wszyscy mieli przekonanie, że jest to możliwe i wierzyli, że mimo tego, że w Kopenhadze nie wygrywały duże firmy, to Raków będzie w stanie to zrobić." - powiedział na konferencji prasowej po pierwszym starciu trener Rakowa - Dawid Szwarga.