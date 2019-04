Kontuzja twarzy, jakiej nabawił się Lionel Messi w środowym meczu Ligi Mistrzów najprawdopodobniej wykluczy go z najbliższego meczu ligowego z SD Huesca. - Ma dużego krwiaka - przyznaje trener Barcelony Ernesto Valverde.

Lider Barcelony ucierpiał podczas jednego ze starć z Chrisem Smallingiem. Angielski obrońca bezpardonowo wpadł na Argentyńczyka, po czym jeszcze uderzył go ręką w twarz. Mimo że Messi niemal od razu zalał się krwią, sędzia nie dopatrzył się w tym zagraniu faulu.

W czwartek zawodnik ma przejść dodatkowe badania, które wykażą, czy doszło do złamania nosa. Lekarze pierwotnie stwierdzili, że jest to mało prawdopodobne, choć najpewniej doszło do uszkodzenia przegrody nosowej.

- Po tym starciu Messi nie czuł się komfortowo do końca meczu. W czwartek przejdzie dodatkowe badania. Ma dużego krwiaka - mówił dla telewizji ESPN trener Barcelony Ernesto Valverde.

Hiszpański szkoleniowiec najprawdopodobniej nie skorzysta z usług Messiego podczas najbliższego meczu ligowego z Huescą. Przewaga "Dumy Katalonii" jest bezpieczna, a Messi będzie mógł skoncentrować się na powrocie do zdrowia. Występ w rewanżowym meczu z Manchesterem United (16 kwietnia) jest raczej niezagrożony, choć niewykluczone, iż argentyński napastnik będzie musiał zagrać w ochronnej masce.

Pierwsze spotkanie Manchesteru z Barceloną na Old Trafford zakończyło się wygraną "Dumy Katalonii" 1-0 po samobójczej bramce Luke'a Shawa.



