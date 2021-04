Borussia Dortmund w rewanżowym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów prowadziła z Manchesterem City od 15. minuty 1-0. "The Citizens" wyrównali po przerwie, po kontrowersyjnym rzucie karnym.

Niemiecki zespół, który by marzyć o awansie musi wygrać, po pięknym strzale Bellinghama długo prowadził. W 55. minucie doszło jednak do mocno kontrowersyjnej sytuacji.

Emre Can chciał wybijać zagraną piłkę głową, jednak robił to w dość... dziwny sposób, tak, że ta ześlizgnęła się po włosach i dotknęła jego ręki. Sędzia wskazał na 11. metr, lecz trudno wieszczyć, by zagranie piłkarza BVB było intencjonalne.



Kontrowersyjny karny w starciu Borussia Dortmund - Manchester City

Do piłki podszedł Riyad Mahrez, który pewnym, mocnym strzałem pokonał bramkarza przeciwników. Rezultat 1-1 premiuje Manchester City, toteż niewykluczone, że kontrowersyjna "jedenastka" przesądzi o losach awansu.

