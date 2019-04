Wydawałoby się, że atmosfera w Liverpoolu, który koncertowo poradził sobie z FC Porto i awansował do półfinału Ligi Mistrzów musi być znakomita. Tymczasem hiszpański "As" doniósł o rzekomej kłótni Mohameda Salaha z trenerem Juergenem Kloppem, która może nawet doprowadzić do odejścia Egipcjanina z klubu.

Liverpool FC bez problemu pokonał 4-1 FC Porto w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów i awansował do półfinału Ligi Mistrzów. Wysoka wygrana jest w znacznej mierze zasługą Mohameda Salaha, który asystował przy pierwszej bramce Sadio Mane, a później sam podwyższył prowadzenie.

Dziś jednak głośniej niż o wygranej "The Reds" mówi się o rewelacjach hiszpańskiego dziennika "As". Według jego relacji jeszcze przed meczem Salah ostro pokłócił się z trenerem Juergenem Kloppem, wskutek której napastnik poprosił o zgodę na transfer po zakończeniu sezonu.

Według informacji gazety konflikt piłkarza ze szkoleniowcem narastał już od dłuższego czasu, a w dniu meczu z Porto osiągnął apogeum. Egipcjanin miał nawet rozważać złożenie tzw. "transfer request", a więc oficjalne pismo z prośbą o pozwolenie na odejście z klubu, ale ostatecznie ograniczył się do wywierania presji na działaczach klubu.



W przypadku wyrażenia zgody na transfer, po Salaha ustawi się cała kolejka chętnych. Co ciekawe, po tym jak Juventus pożegnał się z Ligą Mistrzów, mówi się, że "Stara Dama" ma być zdeterminowana, by pozyskać 26-letniego napastnika, który w przeszłości grał już w Serie A.

